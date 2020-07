Stippvisite – Der Mythos lebt in einer Industriehalle Dudelsack spielen ist kein Zuckerschlecken. Doch sobald es mit dem Zusammenspiel klappt, ist Gänsehaut garantiert. Das zeigt ein Probenbesuch bei den Bag-Pipers of Wangen an der Aare. Beatrice Beyeler

Blasen, drücken, atmen, alles gleichzeitig: Die Mitglieder der Bag-Pipers of Wangen an der Aare haben ihre Instrumente im Griff. Foto: Enrique Muñoz García

Eine Ruine in Schottland, rundherum grüne Wiesen und darauf Schafe, die sich am saftigen Gras erfreuen. Aus der Ruine ertönt ein Summen, zuerst ganz leise, bis es zu einem Grollen heranwächst. Männer und Frauen in Kilts treten im Gleichschritt aus der alten Burg. Die laute Musik erklingt aus ihren Dudelsäcken. Die Töne gehen durch Mark und Bein und lassen einen den Alltag kurz vergessen.