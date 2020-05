Die Predigt zum Wochenende – Der Muttertag ist eine schöne Tradition, aber … Jesus habe ein neues Familienmodell gelebt, schreibt Synodalrätin Judith Pörksen aus Bern-Bethlehem. Jenes einer solidarischen Gemeinschaft. Judith Pörksen

Judith Pörksen, Synodalrätin Foto: Nicole Philipp

Am Sonntag ist Muttertag. Es ist eine schöne Tradition, dies zum Anlass zu nehmen, um der eigenen Mutter zu danken für ihre jahrzehntelange fürsorgliche Begleitung. In den vergangenen Jahren haben wir in meiner Kirchgemeinde an diesem Sonntag oft eine Konfirmation gefeiert. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben den Muttertag zum Anlass genommen, ihrer Mutter während der Feier eine Rose zu schenken.

Diese liebevolle Wertschätzung ersetzt aber nicht die Diskussion darüber, wie die häufig immer noch ungleiche Verteilung der unbezahlten Arbeit in der Familie verändert werden kann. Gerade jetzt ist es eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln wollen. Der erwachsene Jesus sah seine Familie nicht nur in seinen Blutsverwandten, sondern sagte: «Meine Mutter und meine Brüder und Schwestern, das sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln.» (Lukas 8,21)

Das ist ein neues Familienmodell – die solidarische Gemeinschaft, zu der auch diejenigen gehören, die keine Mutter und keine Verwandten mehr haben. In dieser Familie, die Jesus vor Augen hat, ist man füreinander da. Die bedingungslose Liebe war für Jesus Christus der Inbegriff des Wortes Gottes. Wird unser Handeln davon inspiriert, werden etliche gute Veränderungen in unserer Gesellschaft möglich.

Als wir zu Beginn der Corona-Krise über die Website «mobile Boten» zur Nachbarschaftshilfe aufriefen, haben sich spontan junge Leute gemeldet, die nun für Seniorinnen und Senioren einkaufen oder zur Post gehen. Diese Hilfsbereitschaft, die wir überall in letzter Zeit verstärkt auf vielfältige Art erleben, ist enorm wertvoll.

Am letzten Montag konnte in unserem Kirchgemeindehaus wieder «Tischlein deck dich» starten. Die Verteilung von Lebensmitteln an Personen mit einem Einkommen, das unter dem Existenzminimum liegt, ist nur dank der Arbeit von vielen Freiwilligen möglich.

In Bern-West hat «Tischlein deck dich» seinen grössten Standort in der Schweiz. Unter denen, die hier regelmässig Lebensmittel abholen, sind etliche Mütter. Kinder zu haben, besonders als Alleinerziehende ohne höhere Ausbildung, ist nach wie vor ein Armutsrisiko. Von der Verteilung profitieren auch Mütter aus dem Mütterzentrum Bern-West, das von Sozialarbeiterinnen der reformierten und katholischen Kirchgemeinde Bethlehem als erstes Mütterzentrum in der Schweiz gegründet wurde und mittlerweile grösstenteils von der Stadt Bern finanziert wird.

Auch wenn wir körperlich voneinander Abstand halten müssen, so wollen wir uns doch nicht sozial voneinander distanzieren. Ganz im Gegenteil.