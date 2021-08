Yakins erster Tag als Nationaltrainer – Der Muri unterschreibt in Muri einen Vertrag Der Schweizer Verband ist stolz auf seinen neuen Nationaltrainer – und der stellt sich schon einmal als Siegertyp vor. Es soll der Aufbruch in eine schöne Zukunft sein. Thomas Schifferle

«Habemus Coach», sagt Dominique Blanc – Murat Yakin lauscht den Worten des SFV-Präsidenten. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Als Murat Yakin am Sitz des Schweizer Fussballverbandes in Muri BE noch ein letztes Interview gibt, bemerkt der Reporter, er wirke grösser als das letzte Mal. Yakin lacht und sagt: «Hauptsache nicht schwerer.»

Frisch rasiert ist er, nichts mehr zu sehen vom mächtigen Bart, den er zeitweise spriessen liess. Umso besser ist das Strahlen zu erkennen, das auf seinem Gesicht liegt. Nichts könnte eindrücklicher zeigen, wie wohl ihm an diesem Montagnachmittag in seiner Haut ist.

«Der doppelte Traum ist in Erfüllung gegangen», sagt er. Erstens: «Ich bin Nationaltrainer.» Und zweitens: «Der Muri hat in Muri einen Vertrag unterschrieben.» Passiert ist es morgens um halb zehn Uhr.