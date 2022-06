FC Bosporus – Der Multikulti-Club und sein spezielles Modell Am Samstag strebt das Team um Captain Umut Karakurum im Endspiel des Berner Cups den zweiten Titelgewinn in Folge an. Ueli Moser

Seit 2010 Teil des FC Bosporus: der 32-jährige Umut Karakurum. Foto: Manuel Zingg

Der FC Bosporus ist letzte Saison so richtig auf den Geschmack gekommen: Drei Jahre nach dem Aufstieg in die regionale 2. Liga gewannen die Stadtberner erstmals den Berner Cup. Dann, Mitte August und als weitere Premiere, die Teilnahme am Schweizer Cup mit einem 1:0-Sieg gegen die höherklassigen Kickers aus Luzern. Der Sechzehntelfinal gegen Challenge-League-Vertreter Schaffhausen wurde trotz der 0:11-Heimniederlage auf dem Wyler zu einem weiteren Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Zu seinem Leidwesen nicht dabei war Captain Umut Karakurum – er hatte gegen die Kickers den Sieg kurz vor Schluss mit einer Notbremse gerettet und dafür Gelb-Rot erhalten.