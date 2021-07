Hochwasser im Berner Oberland – «Der moralische Support der Stammgäste gab uns viel Energie» Das Hotel Neuhaus ist der Gastrobetrieb, der letzte Woche am meisten vom Hochwasser gefährdet war. Jetzt herrscht Aufbruchstimmung – am Freitag wird eröffnet. Bruno Petroni

Können heute das Hotel Neuhaus wieder öffnen: (v. l.) Jürgen Ritschard, Nichte Evelyne (mit Hündin Talu) und ihr Bruder Andreas Zenger. Foto: Bruno Petroni

Nach zehn Tagen Betriebsunterbruch kann das Hotel-Restaurant Neuhaus heute wieder geöffnet werden. Die ein Meter hohe Schutzmauer, welche am Mittwoch vor acht Tagen in einer Blitzaktion errichtet worden ist, bleibt vorerst bestehen.

«Wenn der Keller geflutet worden wäre, hätte der Betriebsausfall Monate gedauert, und nicht nur zehn Tage.» Evelyne Zenger

Den Keller rund um die Uhr im Auge behalten

Das 1680 erbaute und seither mehrfach sanierte Hotel im Bootshafen von Neuhaus, welches seit 38 Jahren der Familie Ritschard-Zenger gehört, hat unsichere Tage hinter sich. Mit leistungsstarken Pumpen und über hundert Meter langen Beaver-Hochwassersperren konnte verhindert werden, dass das Wasser in den Keller läuft, wo die gesamte Haustechnik untergebracht ist. «Wenn dies der Fall gewesen wäre wie letztmals in den Jahren 1999 und 2005, hätte der Betriebsausfall Monate gedauert, und nicht nur zehn Tage», zeigt sich Mitinhaberin Evelyne Zenger erleichtert.

Dem Zivilschutz und der Feuerwehr Bödeli windet die Hotelière ein grosses Kränzchen: «Der Einsatz, den diese zum Schutz unseres Hotels und der Manorfarm an den Tag gelegt haben, ist wirklich bemerkens- und verdankenswert.»

Es brauchte aber so einiges, um das Volllaufen des Untergeschosses und des Restaurants im Parterre zu verhindern. «Während einer Woche musste rund um die Uhr jemand im Keller sein, um die Funktion der 2500 Liter pro Minute schöpfenden Pumpe zu überwachen.» Das 30-köpfige Personal konnte zur Errichtung verschiedener Schutzmassnahmen eingesetzt werden, und letzten Samstag wurde der Snackwagen auf dem Parkplatz des Hotels in Betrieb genommen.

Das waren bange Stunden: Die Hochwassersituation am letzten Freitag beim Hotel Neuhaus. Foto: Bruno Petroni

«Emotionell kam erst jetzt alles hoch»

Sobald am Samstag festgestellt wurde, dass der Seepegel wieder sinkt, machte sich eine riesige Erleichterung breit. «Aber so richtig emotionell hoch kam bei mir alles erst am Mittwoch, als ich wusste, dass es vorbei ist, dass wir die Wiedereröffnung angehen können», sagt Evelyne Zenger. Jedenfalls konnten sie und ihr Team am Donnerstag bereits die Laguna-Beach-Bar wieder öffnen, und am Freitag ist auch das Hotel-Restaurant wieder in Betrieb. «Wir haben am Wochenende alle 45 Zimmer bereits ausgebucht. Wir erfahren unglaublich viel moralischen Support unserer Stammkundschaft – und das gab uns sehr viel Energie.»

«Talu hat während der Hochwasserphase deutlich gespürt, dass etwas nicht ist wie sonst.» Evelyne Zenger

Auch ihre zweijährige Berner Sennenhündin Talu verhält sich wieder wie sonst. «Sie hielt sich die ganze Zeit im Obergeschoss auf und hat während der Hochwasserphase deutlich gespürt, dass etwas nicht ist wie sonst.»

Diese Schutzmauer vor dem Gebäude bleibt erst mal bis Ende der Sommersaison bestehen. Foto: Bruno Petroni

«Wir Kinder hatten damals sogar noch unseren Spass daran.» Evelyne Zenger

Auch die eigene Wohnung unter Wasser

Evelyne Zenger hat bei Hochwasser aber nicht nur in ihrem Hotelbetrieb Ausnahmezustand, sondern auch privat: «Meine Wohnung in der Manorfarm drüben liegt noch 30 Zentimeter tiefer als das Hotel. Und so hatte ich letzte Woche die Stube 70 Zentimeter tief im Wasser.» Zeit, sich um ihre unter Wasser stehende Wohnung zu kümmern, hatte Zenger bisher nicht. Priorität hatte das Hotel. Aber sie kann sich noch gut an ihre Kindheit erinnern: «Vor 40 Jahren war Hochwasser in der Wohnung noch gang und gäbe, und wir Kinder hatten sogar noch unseren Spass daran.»

Das Hochwasser ist weg, Entspannung macht sich breit im Neuhaus. Foto: Bruno Petroni

