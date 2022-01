Neue Direktorin der Berner Kunsthalle – Der Moment, der alles verändert hat Bald reist Kabelo Malatsie von Südafrika nach Bern und wird Direktorin der Kunsthalle. Ihre Pläne in Bern gehen auf ein Ereignis in der Jugend zurück, das sie bis heute prägt. Xymna Engel

«Ich bin mehr am Inhalt als an der Ausdrucksform interessiert»: Kabelo Malatsie. Foto: zvg

«Das Leben läuft hier gerade etwas langsamer», sagt Kabelo Malatsie. Die Pandemie habe damit aber nichts zu tun. Es ist Sommer in Südafrika, Ferienzeit. Auch die 34-jährige Kuratorin, die ab April die Kunsthalle Bern leiten wird, ist aus Kapstadt zu ihren Eltern in den Norden des Landes gereist. Wir unterhalten uns per Video, im Hintergrund eine weisse Wand. Was sieht sie, wenn sie aus dem Fenster schaut? «Ach, nichts Besonderes, nur ein paar Häuser und den Himmel.» Das ist natürlich eine Frage der Perspektive: Für eine Schweizerin wäre es womöglich der Blick in eine andere Welt.