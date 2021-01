Brandursache geklärt – Der Mömax brannte wegen eines unvorsichtigen Schweissers Im Zuge von Sanierungsarbeiten auf dem Dach des Möbelhändlers bei Schönbühl entstand ein Glimmbrand, der im November zu einem grösseren Feuerwehreinsatz führte.

Beim Brand entstand ein Sachschaden von mehreren 100’000 Franken. Foto: Raphael Moser

An einem Freitagabend im November brach in der Filiale Schönbühl des Möbelhändlers Mömax, die sich auf Moosseedorfer Boden befindet, ein Brand aus. Die Feuerwehr war bis spät in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nun hat das Branddezernat der Kantonspolizei Bern seine Ermittlungen abgeschlossen.

Gemäss einer Mitteilung ist der Brand auf eine Fahrlässigkeit bei Sanierungsarbeiten auf dem Dach zurückzuführen. Demnach entstand beim Verschweissen von Bitumenbahnen mit einem Gasbrenner ein Glimmbrand unter der Fassadenverkleidung. Die Flammen breiteten sich in der Folge im Dachinnern grossflächig aus.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

mb