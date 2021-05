Kolumne «Nachspiel» – Der «Moderna-Arm» sagt «Nein» Die Anti-Corona-Impfung wirkt nach, mein gepikster Arm entwickelt ein Eigenleben. Und ich muss parieren. Aleksandra Hiltmann

Nein, der Moderna-Arm möchte keine kompliziert eingepackten Lebensmittel. Effort beim Öffnen tut weh. Foto: Getty Images/iStockphoto

«Es könnte sein, dass Sie nach der Impfung einen schweren Arm haben», sagt die nette Frau am Schalter des Impfzentrums. Wird schon nicht so schlimm werden, sage ich mir und denke fest an den Artikel einer meiner Kollegen. Er schrieb, wie er regelrecht high war vor Glücksgefühlen, nachdem er den Piks erhalten hatte.

Das High dauert bei mir nur kurz. Danach kommt das Low. Und ich lerne den prophezeiten schweren Arm kennen, den Moderna-Arm. Ein fordernder Arm, der mich vor Herausforderungen stellt. Ich würde vor Schmerzen gern ein bisschen heulen, aber denke, das sei unangemessen, weil man sich doch über die Impfung freuen sollte. Und dann sind da die praktischen Dinge.