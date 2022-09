Neuer Standort in Thun – Der mobile Pumptrack zieht in den Selvepark Die Stadt Thun zügelt den mobilen Pumptrack in den Selvepark. Dort bleibt er bis zum 17. Oktober.

Der mobile Pumptrack ist vor allem bei den Jüngsten sehr beliebt. Foto: PD

Die Stadt Thun stellt der Bevölkerung seit 2017 einen mobilen Pumptrack zur Verfügung. Damit möglichst viele von der Bike-, Skate- und Scooter-Anlage profitieren können, wird dieser etwa alle drei Monate an einen neuen Standort verlegt. So war er bereits bei verschiedenen Schulhäusern, auf dem Viehmarktplatz sowie in der Schadaugärtnerei zu Gast. Nun zügelt die Stadt Thun den Pumptrack in den Selvepark, wie sie mitteilt. Dort steht er bis zum 17. Oktober zur Verfügung.

Der Rundkurs kann mit Bikes, Inlineskates, Scootern, Skateboards, Trottinetten oder Laufrädern befahren werden. Das Benützen des Pumptracks ist von 9 bis 22 Uhr erlaubt.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.