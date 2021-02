Mathematiker Ludwig Schläfli – Der Mitbegründer der mehrdimensionalen Geometrie In Grasswil geboren und in Burgdorf aufgewachsen, war Ludwig Schläfli einer der genialsten Mathematiker des 19. Jahrhunderts. Er schuf eine der Grundlagen für Einsteins Relativitätstheorie. Urs Egli

Professor Ludwig Schläfli lehrte an der Universität Bern und wurde 1891 emeritiert. Foto: pd

Als erstes von vier Kindern einer Kaufmannsfamilie wurde Ludwig Schläfli am 15. Januar 1814 in Grasswil geboren. Kurz darauf zog die Familie nach Burgdorf, wo er auch die Schulen besuchte. Dank seiner Intelligenz erhielt er ein Stipendium und konnte in Bern das Gymnasium besuchen. «Sein Interesse galt immer der Mathematik, wobei er von Formeln und Buchstabenrechnungen besonders angetan war. Auch Botanik, speziell die Geometrie der Pflanzen, faszinierte ihn, genauso die Sprachen. Das Studium der Theologie hingegen absolvierte er nur, um dem Wunsch seiner Eltern gerecht zu werden», schreibt Annette Krebs, Mitarbeiterin der Bibliothek der Exakten Wissenschaften der Universität Bern, in einem Aufsatz. Als Pfarrer war er nie tätig.