Neue Fischart entdeckt – Der mit den Fischen schwimmt Lukas Rüber beschäftigt sich mit der Genetik der Fische. Dieses Jahr hat er eine neue Art entdeckt – winzig, aber hochinteressant für die Forschung. Sheila Matti

Umgeben von Fischen: Lukas Rüber posiert in der neuen Dauerausstellung des Naturhistorischen Museums Bern in der Wunderkammer. Foto: Raphael Moser

Danionella cerebrum: Unscheinbare Fische, filigran, keine zwei Zentimeter gross. Für die Forschung sind die kleinen Tierchen höchst interessant. Nutzt man das richtige Mikroskop, kann man ihnen durch die durchsichtige Haut im wahrsten Sinne des Wortes in den Kopf schauen. Und so nachvollziehen, wie Synapsen und Neuronen zusammenspielen.

Die kleinen Fischchen findet man vor allem in trüben Gewässern Burmas – und in riesigen Tiefkühlern des Naturhistorischen Museums Bern. Hier lagern Gewebeproben von Danionella cerebrum. Sorgfältig geordnet in kleinen Proberöhrchen warten sie bei minus 80 Grad Celsius darauf, von Lukas Rüber untersucht zu werden.