Baum und Mensch verbinden - Der mit den Bäumen spricht

Kurszentrum Wyssbach in Madiswil – Der mit den Bäumen spricht Ueli Bieri zeigt, wie man mit der Natur in Kontakt treten und aus ihr Kraft schöpfen kann. Pauline Jacobi

«Wir gehen mit jedem Baum eine intime Begegnung ein»: Ueli Bieri bei einer Birke. Fotos: Marcel Bieri



«Gehen wir jetzt Bäume umarmen?» fragt der Fotograf, als die Journalistin und er sich mit Ueli Bieri auf den Weg zum ersten Kraftbaum machen. «Nicht ganz», antwortet Bieri. Gut sieben Meter vor einer Birke bleibt er schliesslich stehen: Es sei wichtig, sich einem Baum mit Respekt zu nähern, und dazu gehöre es, erst mal einen gewissen Abstand zu wahren.

Wir stehen da und sollen benennen, was uns an der Birke auffällt. Hoch. Hell. Anders als die anderen Bäume in der Umgebung, wegen der kleinen Blätter und dem helleren Stamm.

Nachdem wir den Baum um Erlaubnis gebeten haben, dürfen wir uns der Birke nähern. «Wir gehen mit jedem Baum eine intime Begegnung ein», erzählt Bieri unter dem schützenden Blätterdach. «Was wir ausatmen, atmet der Baum ein und umgekehrt.» So seien Baum und Mensch eng in einem Kreislauf miteinander verbunden.