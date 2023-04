Noch verdeckt ein Gerüst die Sicht, doch die neue Farbe ist bereits sichtbar: Der rote Stuhl neben der Ikea Lyssach ist jetzt blau. Foto: Christian Pfander

«Der mit dem roten Stuhl» war an der Shoppingmeile Lyssach bisher blau. Als Ikea im Herbst 2007 den Kreisel gleich neben der eigenen Filiale schmückte, gab es keinen Zweifel: Das übergrosse Sitzmöbel, um das an starken Einkaufstagen Auto an Auto rollt, gehört unverrückbar zum Möbelhaus aus Schweden. Trotz seiner knalligen Farbe, die so gar nichts mit dem klassischen Ikea-Auftritt in Gelb und Blau zu tun hat.