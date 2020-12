Unser Oberaargau auf Instagram – Der mit dem Licht zeichnet Seit 50 Jahren gehört Fotografie zu Jürg Stauffers grösster Passion. Kürzlich hat der Aarwanger gar eine internationale Auszeichnung gewonnen. Julian Perrenoud

Mit diesem Seerosenbild aus seinem Gartenteich hat Jürg Stauffer einen internationalen Fotowettbewerb gewonnen. Foto: PD

Drei Fotos hat Jürg Stauffer bei den Chromatic Awards eingereicht, dreimal ist er ausgezeichnet worden. Für das Bild mit der goldenen Abendstimmung in der marokkanischen Todra-Schlucht reichte es ihm in der Kategorie Landschaften zu einer Ehrenmeldung. Unter «Stilleben» mit der Fotografie einer unscheinbaren Ecke der französischen Chartres-Kathedrale zum zweiten Platz. Und schliesslich gewann Stauffer mit der Aufnahme einer Seerose in der Kategorie Natur.

Es ist ein Foto, das nicht draussen in der weiten Welt entstanden ist, sondern dieses Jahr beim 70-Jährigen zu Hause – im eigenen Gartenteich in Aarwangen. Eine klassische Aufnahme, die viel Ruhe ausstrahlt und von den richtigen Farben lebt. «Diese Blätter in einem schlechten Licht, das wäre kein gutes Bild», sagt Stauffer. Er weiss: «Fotografieren ist zeichnen mit Licht. Die Komposition ist auch wichtig. Aber es nützt alles nichts, wenn das Licht nicht stimmt.»