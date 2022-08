Bugatti – Mistral bläst den W16-Motor aus Der neue Bugatti-Zweisitzer Mistral feierte in den USA Premiere. Mit dem neuen Roadster geht der 1600 PS starke Supermotor W16 in Pension. Peter Maahn

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie ein Euromillions-Gewinn genutzt werden könnte, wenn eigentlich alle Bedürfnisse schon gestillt sind? Eine Traumvilla vielleicht, eine stattliche Jacht oder doch lieber einen gebrauchten, aber gut erhaltenen Privatjet? Oder den neuen Bugatti? Leider schon zu spät. Der Bugatti-Roadster Mistral war schon vor seiner Premiere ausverkauft, die 99 Besteller des 5-Millionen-Supersportwagens müssen aber noch bis 2024 auf die Auslieferung warten.

Am Concours d'Elegance, einer Art Schaulaufen automobiler Schönheiten, liess der Zweisitzer gerade seine Hüllen fallen. Dazu kamen wohlhabende Fans auf den berühmten 18-Loch-Golfplatz Pebble Beach direkt an der Pazifikküste, zahlten mindestens 500 Franken Eintritt, zückten ihre Handykameras für Oldtimer ebenso wie für die aktuellen Luxuskarossen und eben jene flachen PS-Monster. Ein Attribut, das auf den Bugatti Mistral zutrifft, wie auf keinen anderen Seriensportwagen, auch wenn das Achtliter-Herz mit 16 Zylindern und 1.00 PS elegant in der Karosse verpackt ist. W16 nennt der VW-Konzern, dem Bugatti seit 1998 gehört, diesen Extremmotor. Er ist den Bugatti-Modellen vorbehalten und wird in Salzgitter gebaut. Damit hält Bugatti auch den aktuellen Temporekord: Der Chiron Super Sport 300+, dessen W16 auch den Mistral befeuert, wurde 2019 mit über 490 km/h gestoppt.

Nächste Generation wird stark elektrifiziert

Bei den Besuchern der Show vom vergangenen Wochenende in Kalifornien wird der Mistral zwar für Begeisterung sorgen, gleichzeitig aber auch für einen nostalgischen Abschiedsschmerz. Denn der Roadster ist das letzte neue Modell mit einem W16 hinter den beiden Sitzen. Was dann kommt, lässt Bugatti-Chef Mate Rimac offen. Er sagt aber: «Ein Bugatti sollte noch einige Zeit einen Verbrennungsmotor haben.» Die nächste Generation werde allerdings stark elektrifiziert sein, also nach Art eines Plug-in-Hybrids auch eine recht grosse Batterie samt E-Motor an Bord haben. Erst danach werde man über einen rein elektrischen Bugatti nachdenken.

So wird sich die Pebble-Beach-Gemeinde also vor allem mit dem aufregend-futuristischen Design des Neulings trösten. Die gegen den Bug spitz zulaufende Motorhaube endet in einem halbrunden Kühlergitter, an das sich beidseitig ein Karbon-Frontspoiler anschliesst. Dessen grosse Öffnungen versorgen die vorderen Bremsscheiben mit Frischluft. Die darüber eingebetteten Scheinwerfergehäuse mit je vier schrägen LED-Leuchten symbolisieren den Allradantrieb und die vier Turbolader.

Der Motorraum hinter den Sitzen ist dank oberer Verglasung für jedermann sichtbar. Dazu ein dicker Überrollbügel zwischen zwei hufeisenförmigen Längsschwingen, deren vordere Enden direkt hinter den Köpfen der Insassen zwei weitere Lufteinlässe bereithalten. Durch diese werden pro Minute rund 70’000 Liter kühlende Luft zu den 16 Zylindern befördert. Das Heck wird von der LED-Lichtgrafik geprägt, die an die Kampfjets der bösen Seite der Macht in den «Star Wars»-Filmen erinnern.

Der Innenraum wurde weitgehend vom Chiron übernommen, bietet eine Mischung aus Luxus und Funktionalität. Laut Bugatti sollen die Instrumente dank sorgfältiger Feinarbeit auch noch bei Geschwindigkeiten von über 420 km/h gut lesbar sein. Bei aufkommendem Regen kann eine handliche Dachplatte montiert werden und so das edle Leder, das Titan und das Aluminium vor Nässe bewahren.

Fünf Millionen Mal 99 – rund 500 Millionen Franken haben die Besteller eines Mistral also an das Traditionsunternehmen im französischen Elsass überwiesen. Von Krise keine Spur.

