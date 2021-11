Stotternder Politiker – Der Minister, der nicht sprechen wollte Argentiniens Innenminister Eduardo de Pedro hat ein Problem: Er ist ein schwerer Stotterer. Öffentliche Auftritte und Videokonferenzen ängstigen ihn. Doch er sagt, seine Sprachstörung habe auch ihr Gutes. Sandro Benini

«Ich habe alles versucht: Logopädie, Yoga, Buddhismus»: Der argentinische Innenminister Eduardo de Pedro. Foto: Roberto Almeida Aveledo (Imago)

Als ihn Argentiniens Präsident Alberto Fernández im Dezember 2019 fragte, ob er Innenminister werden wolle, stellte Eduardo de Pedro eine einzige Bedingung: dass er niemals in der Öffentlichkeit sprechen müsse. Unter keinen Umständen. Fernández blieb nichts anderes übrig, als die Forderung anzunehmen, denn de Pedro ist ein schwerer Stotterer.

Das gilt auch für andere Spitzenpolitiker, etwa den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden oder den ehemaligen kolumbianischen Regierungschef Juan Manuel Santos. Im Unterschied zum argentinischen Innenminister haben sie die Sprachstörung aber mehr oder weniger im Griff. Der 45-jährige de Pedro hingegen sagt in einem Gespräch mit der spanischen Zeitung «El País»: «Es gibt Tage, an denen ich flüssiger spreche. Und manchmal habe ich unglaublich Mühe.» Es sei ihm noch nicht gelungen, das Problem zu lösen, obwohl er alles versucht habe: «Logopädie, Yoga, Buddhismus, was es so gibt.»