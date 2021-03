So kam es zum Konkurs Infos einblenden

Ende November 2020 wurde bekannt, dass die Firmen der Daskonzept-Gruppe in finanzielle Schieflage geraten waren. In der Folge gingen die Daskonzept AG, tätig in Möbeldesign und -handel sowie Betreiberin der Konzepthalle 6 in Thun, die Daskonzept Gastro AG, die unter anderem die Washbar in der Welle 7 in Bern betrieb, und die Aeschbachhalle 6 AG, die das gleichnamige Lokal in Aarau geführt hatte, in Konkurs. Rechtlich immer noch aktiv ist die Konzepthalle6 Gastro GmbH, welche den Gastrobetrieb in der Halle 6 geführt hatte. Die Angestellten der Firma versuchen mittlerweile gerichtlich, ihre Ansprüche durchzusetzen.

Ueli Biesenkamp, Gründer der verschiedenen Firmen, hat die Marke Daskonzept mittlerweile an die Firma Daskonzeptgroup AG verkauft. Die Firma, die gemäss Handelsregister einer deutschen Geschäftsfrau gehört, vermarktet unter dem Namen Daskonzept weiter Designmöbel. Ueli Biesenkamp ist als Berater tätig, die Firma hat ihren Sitz in Biesenkamps Büros an der Berntorgasse in Thun.

Bereits im Herbst 2019 drohten die Betreiber der Konzepthalle 6, den Betrieb einzustellen. Als Grund gaben sie damals an, die Stadt als Liegenschaftsbesitzerin habe baurechtliche Vorgaben missachtet. Offiziell wurde der Streit nach wenigen Wochen beigelegt. (maz)