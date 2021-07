Leserreaktionen – «Der Mensch hat einfach zu wenig Respekt vor solchen Wildtieren» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Tod der beiden Präriehunde.

Der Tod von Johnny und Mary führt bei der Leserschaft zu Diskussionen. Foto: zvg

Zum Interview mit Markus Gygax «‹Der Entscheid ist mutig und politisch klug›»

Wenn der Flieger für andere europäischen Länder wie Norwegen, Holland und Belgien passt, dann kann er auch für die Schweiz der richtige sein. Egal welches Flugzeug wir bekommen – es ist immer teuer und immer könnte man sagen: Ach wie viel Schlaueres liesse sich mit so viel Geld finanzieren? Womit wir bei der Grundsatzfrage sind: Wie viel Armee braucht die Schweiz? Ob es schlau ist Milliarden in die Luftwaffe zu investieren, wird die Zukunft zeigen. Tatsache ist, dass wir es im Osten des eurasiatischen Kontinents mit zwei bis an die Zähne bewaffneten Grossmächten zu tun haben, denen der Westen mit seiner Demokratie ein Dorn im Auge ist. Onlinekommentar von Markus Bolliger

Zu «Johnny und Mary überlebten Berner Gefangenschaft keine zwei Wochen»

Dieser Vorfall zeigt etwas auf, dass dem durchschnittlichen Leser dieser Zeitung ein unerhörter Gedanke ist: Es gibt zu viele Beamte! Nur wenn es weniger von diesen wohlmeinenden und immer korrekt arbeitenden Staatsangestellten gäbe, hätten die beiden Tiere eine Chance gehabt. Es gibt unzählige Situationen im Leben, die durch das geschriebene Verwaltungsrecht nicht adäquat erfasst werden. Dort braucht es den Spielraum der praktischen Vernunft. Mit jedem Beamten mehr gibt es weniger von diesem Spielraum, weil Beamte einen solchen nur haben könnten, wenn sie blind oder korrupt wären. Sind sie aber nicht. Dies gilt so auch in vielen anderen Bereichen, so etwa bei der KESB, beim Zoll oder bei den Gemeinden. Onlinekommentar von Rahel Horber

Es ist ganz einfach: Wildtiere haben in Privathaushalten nichts verloren. Ausser man richtet sich wirklich fachgerecht ein, kümmert sich um eine Bewilligung und die Behörden nehmen ihre Aufsicht wahr. Viele Pandemien der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte haben in solchen Wildtieren ihren Ursprung. Der Mensch hat einfach zu wenig Respekt vor solchen Tieren und bildet sich ein, alle möglichen Wildtiere hätten auf ein menschliches Zuhause gewartet. Eigentlich wäre es am besten, auf das Einsperren von Tieren ganz zu verzichten und man überlässt sie spezialisierten Zoos, die einen klaren Forschungsauftrag haben. Die Ausnahme sind sicher Hunde und Katzen, die menschliche Kulturfolger sind und eine Jahrtausende alte gemeinsame Geschichte haben. Onlinekommentar von Dominic Schelling

Die beiden Tiere haben also fünf Jahre überlebt, dann wurden sie beschlagnahmt, weil sie nicht artgerecht gehalten wurden. Die artgerechte Haltung haben sie dann keine zwei Wochen überlebt. Das Berner Veterinäramt sollte die Richtlinien für artgerechte Haltung ganz genau anschauen. Man sollte schon denken, dass Tiere das länger als zwei Wochen überleben. Onlinekommentar von Peter Slada

Zu «Keller-Sutter schockiert die Konzernkritiker»

Im Gegensatz zum Autor des Artikel Fabian Renz bin ich nicht der Meinung, dass man erst in einigen Monaten erfahren wird, ob sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) von den Protesten der Initianten der Konzernverantwortungsinitiative beeindrucken lassen wird. Schon jetzt kann gesagt werden, dass sie das nie und nimmer tun wird. Das hat sie im Abstimmungskampf mit ihrem intensiven Engagement für die Wirtschaft und die Grosskonzerne und mit wenig ethischen Überlegungen mehr als deutlich gemacht. Und daran wird sich auch nichts ändern. Viel eher wird sie in ihren Vorschlag noch weitere Löcher graben, sofern zum Beispiel die Swissholding, der Dachverband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne, dies wünscht oder fordert. Für einen vermehrten Schutz der Kinder, die unter mehr als miserablen Bedingungen Arbeit leisten müssen, bleibt da wenig Hoffnung. Hermann Battaglia, Spiez

Fehler gefunden?Jetzt melden.