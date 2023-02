Vor dem Spiel FC Thun-YB – Der Meisterkoch und das Cup-Derby Das Cup-Derby des FC Thun gegen YB vom 28. Februar spielt nicht nur auf dem Platz. Es ist auch eine grosse gastronomische Herausforderung für den neuen Küchenchef Andreas Marquardt. Barbara Donski

Haben wir an alles gedacht? Sven Stettler (links), Leiter der Stadiongastronomie, und der neue Küchenchef Andreas Marquardt bei einer Stehsitzung im Stadion.

Foto: Patric Spahni

Andreas Marquardt steht in der grossen Stadionküche und begrüsst den Besuch mit einem breiten Lachen. Der neue Küchenchef der Stockhorn-Arena ist gerade damit beschäftigt, Gnocchi zu formen. «Ja», sagt der grosse Mann in breitestem bayrischen Dialekt. «Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm.» Marquardt spricht damit das Cup-Viertelfinale des FC Thun gegen YB am 28. Februar an. Die ersten Vorbereitungen auf den Grossevent sind aber bereits angelaufen. Schliesslich rechnen die Verantwortlichen mit einem ausverkauften Stadion. Etwas über 10’000 Fussballfans werden an diesem Dienstagabend ins Stadion pilgern. Und wollen auch verköstigt sein.