Super League: YB — Lausanne – Der Meister müht sich zum Mini-Sieg YB schlägt Lausanne zum zweiten Mal innert 76 Stunden, diesmal heisst es 1:0. Zum Matchwinner wird Siebatcheu.

Entschied die Partie nach einer Viertelstunde: Jordan Siebatcheu. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Es war nicht brillant, was die Young Boys zeigten, phasenweise war es nicht einmal souverän. Aber sie schlugen Lausanne auch im zweiten Vergleich innert 76 Stunden, auf das 4:2 vom Sonntag liessen sie — erneut im heimischen Wankdorf — ein 1:0 folgen. Siebatcheu, der anstelle von Nsame in der Startformation stand, durfte nach einer Viertelstunde in der Mitte den Fuss hinhalten, nachdem sich Hefti und Sulejmani auf der rechten Seite durchkombiniert hatten.

Die Waadtländer präsentieren sich zwar merklich verbessert, setzten dem Favoriten zu und kreierten einige Chancen. Zu einem Erfolgserlebnis reichte es jedoch nicht, weil YB-Goalie Von Ballmoos hellwach war und mehrmals parierte.

Wo sind die Gegner?

Die Berner enteilen der Konkurrenz damit immer weiter, das Rennen um Platz 1 ist längst zu einem Solo mit vorhersehbarem Ausgang geworden. Ihr Vorsprung auf den ersten Verfolger Basel, der momentan höchstens dem eigenen Anhang unruhige Nächte beschert, beträgt bereits 13 Punkte. Und auch die Mannschaften dahinter geben in zuverlässiger Regelmässigkeit Punkte ab.

Super League, Resultate und Rangliste Infos einblenden Mittwoch: Luzern - Lugano 1:1 (0:1). Servette - St. Gallen 2:2 (1:1). Young Boys - Lausanne-Sport 1:0 (1:0). Rangliste: 1. Young Boys 19/44. 2. Basel 19/31. 3. Lugano 18/26. 4. Zürich 19/25. 5. St. Gallen 18/24. 6. Servette 18/24. 7. Lausanne-Sport 19/20. 8. Sion 19/20. 9. Luzern 17/17. 10. Vaduz 18/15.

So kam Lugano in Luzern nicht über ein 1:1 hinaus, während St. Gallen gegen Servette 2:2 spielte. Aus Sicht der Ostschweizer lässt sich immerhin sagen: Sie schafften es in Genf, die vierte Niederlage in Folge zu verhindern.

Young Boys 1 : 0 FC Lausanne-Sport

LIVE TICKER BEENDET Das wars für heute Hier folgt in Kürze eine Matchzusammenfassung. Merci fürs Mitschauen und bis zum nächsten Mal. Spielende Dann pfeift Schiedsrichter Piccolo ab, YB bringt den Vorsprung über die Zeit und distanziert die Konkurrenz weiter. Die Berner liegen nun schon 13 Punkte vor dem ersten Verfolger Basel. 92. Minute Gelbe Karte Aebischer wird für eine missratene Grätsche verwarnt. Reisst Lausanne hier noch etwas? Nein, der Freistoss bleibt ungefährlich. 91. Minute Vier Minuten gibts obendrauf. Momentan sieht es nicht danach aus, als würde hier noch etwas passieren. Aber wer weiss ... 86. Minute Auswechslung Letzter Wechsel bei YB: Lefort kommt für Elia. 84. Minute Wenn wir schon bei Nsame sind: Wir hätten nichts gegen ein baldige Torszene, die waren zuletzt Mangelware. 81. Minute Auswechslung Ist er es wirklich? Ja, er ist es, Halleluja! Nsame ersetzt Siebatcheu. Zugegeben, die Euphorie war etwas gespielt und darum auch übertrieben, aber wer schaut dem Kameruner nicht gerne zu? 79. Minute Auswechslung Für Thomas, den eben Verwarnten, endet der Arbeitstag vorzeitig. Für ihn kommt Lukembila, es ist Lausannes fünfter und damit letzter Wechsel. 76. Minute Gelbe Karte Thomas greift Elia im Laufduell ins Gesicht. Mit Handschuhen kann man das auch in Zeiten von Corona schon einmal machen, Gelb sieht der Lausanner trotzdem. 72. Minute Auswechslung Na, da haben wirs ja. Nach einem Offside von Elia gibts jetzt auch bei YB neue Gesichter. Ngamaleu, Sulejmani und Rieder gehen raus, Fassnacht, Mambimbi und Lauper kommen. Nsame bleibt auf der Bank, wir sind ein bisschen enttäuscht. Aber nur ein bisschen. 69. Minute Hefti wird auf der rechten Seite schön freigespielt und flankt den Ball so scharf zur Mitte, dass nur ein Lausanner den Kopf hinhält. Chance verpasst. Wo bleibt Nsame? Während dem Lausanne-Coach nur noch ein Wechsel bleibt, fragen wir uns: Wann kommt Nsame? Oder wann wechselt Seoane überhaupt? 64. Minute Auswechslung Jetzt aber volle Konzentration, denn Lausanne wechselt gleich dreifach (herzlichen Dank auch, Monsieur Contini). Guessand, Suzuki und Da Cunha gehen, für sie kommen Ouattara, Boranijasevic und Barès. 61. Minute Zuerst darf Sulejmani aber wieder einmal einen Eckball schlagen. Und, Überraschung, er zirkelt ihn erneut auf den kurzen Pfosten. Dort kommt Captain Lustenberger angerauscht, lässt den Ball über den Kopf streichen und zwingt Castella so zu einer Parade. 60. Minute Bewegung auf der Lausanner Bank: Contini wird gleich frische Kräfte bringen. 58. Minute Gelbe Karte Ngamaleu kassiert die erste Verwarnung der Partie, weil er Puertas auf den Knöchel tritt. 56. Minute Diese Kombination hat heute schon einmal zum Erfolg geführt: Sulejmani kommt über links und bedient am Fünfmeterraum Siebatcheu, der den Fuss hinhält, aber zu wenig Druck hinter den Ball bringt. 49. Minute Sulejmani darf gleich zwei Corner in Folge treten. Zuerst versucht er es direkt, doch Stürmer Bolingi klärt am ersten Pfosten, was bitter nötig war, der hätte wohl gepasst. Und gleich noch einmal: Sulejmani zwirbelt den Ball auf den ersten Pfosten, Bolingi hält den Kopf hin. Gefahr gebannt. Halbzeitbeginn Alle — also auch die Spieler, wir ja sowieso — sind bereit für die zweiten 45 Minuten. Ob Lausanne dem Meister weiter Probleme macht? Schauen wirs uns an. Halbzeitfazit Die ersten 45 Minuten lassen sich relativ einfach zusammenfassen: YB bestimmte die Startphase und ging durch Siebatcheu verdient in Führung, danach fand Lausanne immer besser in die Partie, liess hinten nicht mehr viel zu und kam vorne zu mehreren guten Möglichkeiten. YB-Mittelfeldspieler Michel Aebischer formuliert es im SRF-Interview so: «Am Schluss haben wir die Kontrolle verloren.»

kai