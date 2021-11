Floorball Köniz’ Siegesserie – Der Meister dominiert – auch dank Rückkehrer Zaugg Der Ligabetrieb ruht wegen der bevorstehenden Weltmeisterschaften. Die Berner Unihockeyclubs blicken auf einen ereignisreichen Saisonstart. Adrian Horn Marco Spycher

Köniz’ Jan Zaugg bei einem Abschlussversuch gegen die Tigers. Foto: Manuel Zingg

On fire, nachdem der Trainer gefeuert worden ist

Am 12. November teilt Unihockey Berner Oberland mit, sich von Coach Seppo Pulkkinen per sofort getrennt zu haben. Zwei Tage später deklassiert der Frauen-Nationalliga-A-Club die vor ihm klassierten Wizards Bern Burgdorf im Derby (10:3). Der Matchbericht auf der Website trägt den Titel: «Wenn endlich alle für das Team spielen».

Das hört sich nach einer Menge Knatsch an. Doch so sehr im Unfrieden erfolgte die Trennung nicht. Der finnische Cheftrainer verabschiedete sich am Tag nach seiner Entlassung stilvoll von den Spielerinnen. Auf persönlicher Ebene, heisst es aus dem Umfeld, habe es mit ihm stets gepasst.