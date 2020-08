ÖV Stadt Bern – Der «Matte-Schnägg» geht in die nächste Runde Seit Montagmorgen verkehren in der Berner Matte wieder die selbstfahrenden Busse. Trotz Verbesserungen bleibt die Fahrt darin vorerst eine schleppende Angelegenheit. Michael Bucher

Der «Matte-Schnägg» hat neu einen orangen Zwillingsbruder. Die Kleinbusse fahren autonom und mit höchstens 20 km/h. Foto: Nicole Philipp

Ab sofort kurven sie wieder durchs Mattequartier – die selbstfahrenden Kleinbusse von Bernmobil. Zum Start des zweiten Betriebsjahres luden die Stadt Bern und Bernmobil am Dienstagmorgen zur Medienkonferenz mit anschliessender Testfahrt. Die Projektverantwortlichen hatten einige Neuerungen zu vermelden. So hat der angestammte, in Bernmobil-Rot gehaltene Minibus einen Zwillingsbruder erhalten. Dieser sticht mit einem knalligen EWB-Orange ins Auge. Eine Farbwahl, mit der sich wohl auch die Migros Aare als weiterer Projektpartner identifizieren kann.

Neu konnten zusätzlich die SBB als Partner an Bord geholt werden. Damit werden die Kosten des Pilotprojekts breiter gestreut. Für die Stadt Bern bedeutet dies, dass für die zweite Testphase bis nächsten Sommer nur 200’000 Franken anfallen statt 300’000 – bei Gesamtkosten von 1,2 Millionen Franken.

Viel Stop-and-go

Das Pilotprojekt mit dem achtplätzigen Kleinbus, der mit künstlicher Intelligenz ausgerüstet und ohne Fahrer auf der Strasse unterwegs ist, hat ein harziges erstes Betriebsjahr hinter sich. In den ersten zwei Monaten nach dem Start letzten Sommer fiel der Bus wegen technischer Störungen gleich zweimal aus. Und aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Schutzmassnahmen stellte Bernmobil Mitte März den Versuchsbetrieb gleich ganz ein. Wenn das putzige Gefährt dann doch durchs Mattequartier kurvte, wurde die Fahrt häufig durch Notstopps unterbrochen. Bog etwa ein überholendes Auto früh wieder ein, taxierten es die Sensoren als Hindernis und lösten ein Bremsmanöver aus.

Auch Schneefall, Starkregen oder im Wind tanzende Blätter nahm das empfindliche Sensorium zum Teil als Hindernisse wahr, was die Fahrt zu einer ruckligen Angelegenheit machte. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass der Minibus kaum je über zehn Kilometer pro Stunde fährt, nannten originelle Mättelerinnen und Mätteler das rote Gefährt bald einmal «Matte-Schnägg».

Berns Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) durchschneidet zur Lancierung der zweiten Testphase symbolisch ein rotes Band. Links von ihr: Bernmobil-Direktor René Schmied. Foto: Nicole Philipp

Für die zweite Testphase wurden die Sensoren laut Bernmobil optimiert, sodass es – gerade bei Wetterkapriolen – zu keinen Problemen mehr kommen sollte. Eine kurze Testfahrt zeigte jedoch, dass das Projekt immer noch in den Kinderschuhen steckt. Ironischerweise war es das Velo von Gemeinderätin Ursula Wyss, welches den Kleinbus schon nach wenigen Metern erstmals zum Stoppen brachte. Das Fahrrad stand offenbar etwas zu nah am Strassenrand. Für solche Fälle gibt es auch im zweiten Testjahr den Operateur, welcher die Steuerung manuell übernehmen kann. Zwei weitere Male musste der Mann kurzzeitig selbst Hand anlegen – etwa als die Zweige eines Strauches auf die Strasse ragten.

Neu 15-Minuten-Takt

Erfahrungen sammeln – darum gehe es primär in dieser Frühphase, betonten Verkehrsdirektorin Ursula Wyss und Bernmobil-Direktor René Schmied in ihren Reden. Dass ein autonom fahrender Bus im Fliessverkehr der Innenstadt unterwegs ist, davon sei man noch weit entfernt, meinten die beiden.

Der Kleinbus der Linie 23 ist neu von Montag bis Freitag zwischen 11 und 19 Uhr auf der Strecke zwischen Talstation Marzilibahn und Bärenpark unterwegs. Zwischen 13.30 und 17 Uhr besteht dank des zusätzlichen Busses neu ein 15-Minuten-Takt, zu den übrigen Betriebszeiten ein 30-Minuten-Takt. Bis voraussichtlich im Dezember kann aufgrund einer Baustelle bei der Schifflaube nur die Strecke zwischen Marzilibahn Talstation und Mattelift bedient werden. Zwischen Mattelift und Bärenpark besteht während dieser Zeit kein Angebot.