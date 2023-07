Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Der mathematische Zaubertrick Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

In der Folge 312 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von «Mathemagie». In der zweiten geht es um Familieneinkäufe mit einem eingebauten Rätsel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Der mathematische Zaubertrick

Jemand denkt sich eine natürliche Zahl aus. Sie als Zahlendrehermagier verlangen die drei folgenden Operationen:

● mit 5 multiplizieren und 6 addieren, dann

● mit 4 multiplizieren und 9 addieren, dann

● mit 5 multiplizieren.

Das Ergebnis wird eine dreistellige oder grössere Zahl sein. Sie sagen ABRAKADABRA, entfernen die letzten 2 Ziffern, verkleinern das Ergebnis um 1, und schon haben sie die Zahl.

Wie funktioniert der Trick?

Familieneinkäufe

Vier Männer (Peter, Paul und ihre Söhne Tom und Tim) kaufen Bücher. Es stellt sich heraus, dass jeder Mann für jedes seiner Bücher eine Anzahl von Franken bezahlt hat, die der Anzahl der von ihm gekauften Bücher entspricht. Jede Familie (Vater und Sohn) haben 65 Franken ausgegeben. Peter hat ein Buch mehr als Tom gekauft und Tim hat bloss ein Buch gekauft.

Wer ist Tims Vater?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

