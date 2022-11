Die Evolution des Mannes – Der maskuline Mann – Raupe Nimmersatt Triggerwarnung: Eine Frau erklärt, warum die Männer sich endlich von ihrem Affen-Hirn verabschieden sollten. Meret Schmid

Die wissenschaftliche Beweislage ist klar: Männer werden immer noch von einem Affengehirn gesteuert. Foto/Montage: Meret Schmid

Im Film «Competencia oficial» geht es um einen 80-jährigen Mann, dessen milliardenschweres Unternehmen ihm als Vermächtnis nicht genügt. Eine Brücke mit dem eigenen Namen scheint auch unzureichend, so beschliesst er, «den besten Film» aller Zeiten zu produzieren – mit der besten Regisseurin, den bekanntesten Schauspielern sowie dem Drehbuch eines Nobelpreisträgers.

Die zwei männlichen Hauptrollen streiten sich immer wieder darüber, wer der bessere Schauspieler sei. Als einer der beiden angeblich eine Krebsdiagnose erhält, offeriert der andere sogleich, im Film doch beide Rollen zu spielen, da er ja sowieso für beide Rollen geeigneter sei als sein Kollege. Gegen Ende des Films stösst der Krebskranke den anderen vom Dach, spielt beide Rollen im Alleingang, und der Milliardär bekommt Brücke und Film. Trotz allem ist keiner dieser Männer erfüllt. Dieser Film zeigt den ungesunden Umgang mit dem Ideal von Maskulinität und Erfolg.

«Heute können alle in den Supermarkt gehen, der Staat und das Rechtssystem schützen vor Angreifern, und Kinder erzeugen geht auch in der Petrischale.»

Man stelle sich einen erfolgreichen Mann der Steinzeit vor: Er erbeutete am meisten Fleisch, wehrte die meisten Raubtiere ab und erzeugte am meisten Nachwuchs. Das war auch nötig, denn die Hälfte der Kinder starb, und man wusste nicht, wann der nächste lange Winter bevorstand. Dieser Mann kommt nun aber ins Jahr 2022. Ist er noch der erfolgreichste Mann? Wohl kaum.

Die Gesellschaft hat sich entwickelt. Heute können alle in den Supermarkt gehen, der Staat und das Rechtssystem schützen vor Angreifern, und Kinder erzeugen geht auch in der Petrischale oder via Samenspender.

«Doch hat ein Teil der Gesellschaft noch nicht gelernt, die menschliche Version der Maskulinität der Affenversion vorzuziehen und es den Söhnen beizubringen.»

Die Muskelkraft, mit der der Affenmensch brillieren würde, ist heute bedeutungslos, diese Art von Maskulinität hat ihren Wert verloren. Doch hat ein Teil der Gesellschaft noch nicht gelernt, die menschliche Version der Maskulinität der Affenversion vorzuziehen und es den Söhnen beizubringen. Die Folgen sind verheerend.

In den USA begehen laut dem amerikanischen Justizministerium Männer 76 Prozent der Gewalttaten. Im Jugendalter begehen laut dem Buch «Raising Cain, Protecting the Emotional Life of Boys» von Dan Kindlon und Michael Thompson Jungen 95 Prozent der Gewalttaten. Männer begehen zehnmal mehr Morde als Frauen und landen neunmal häufiger im Gefängnis (Rowe, Vazsonyi, & Flannery, 1995). 99 Prozent der gemeldeten Vergewaltigungen und Belästigungen werden laut dem amerikanischen Justizministerium von Männern begangen.

Warum erziehen manche ihre Söhne immer noch nach der Affenmentalität?

Wenn ein Junge weint, sagen sie ihm, er soll aufhören, wenn er schlecht im Turnen ist, heisst es, er schwimme wie ein Mädchen, und wenn er geschlagen wird, solle er sich verteidigen und zurückschlagen. Aus Affensicht schlechte Qualitäten sind physische Schwäche, emotionale Zurschaustellung und Verlangen nach Affektion. So lernten unsere Affengenossen schon als Kinder, es sei besser, ihre Gefühle zu verstecken, als ihnen nachzugeben – mit Ausnahme von Wut.

Gefühle zu unterdrücken, ist aber keine gute Lösung und möglicherweise auch die Ursache für das ungesunde Verhalten vieler Männer. Es suizidieren sich laut Suicide.org fünfmal mehr Männer als Frauen und neunmal mehr männliche Jugendliche als weibliche.

«Weil Ape-Männer ohne Frauen emotional inkompetent sind, ist eine Heirat ihre beste Chance, ihr Leben zu verlängern.»

Zwei Drittel der Obdachlosen sind gemäss der National Coalition for the Homeless Männer. Männer haben laut dem European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ein doppelt so grosses Risiko, Alkoholiker, und ein dreifach so grosses Risiko, drogenabhängig zu werden. Ausserdem holen sich Männer weniger schnell medizinische Hilfe, wenn es ihnen schlecht geht – psychisch oder physisch (Addis ME, Mahalik JR. 2003).

Weil Ape-Männer ohne Frauen emotional inkompetent sind, ist eine Heirat ihre beste Chance, ihr Leben zu verlängern und ihre psychische Gesundheit zu verbessern (Siegler, Ilene C et al. 2013). Verheiratete Männer haben eine höhere Lebenserwartung, eine höhere Zufriedenheit und eine bessere Lebensqualität. Ältere Männer in Ehen haben weniger Herzkrankheiten, weniger Krebs, seltener Alzheimer und seltener Depressionen als ältere Single-Männer.

«Frisch geschiedene Männer leiden eher an Depressionen, Alkoholismus, psychischen Krankheiten.»

Das Problem: Die Scheidungsrate liegt in der Schweiz heute bei rund 50 Prozent, man heiratet also nicht mehr, bis der Tod einen scheidet. Frisch geschiedene Männer leiden eher an Depressionen, Alkoholismus, psychischen Krankheiten und begehen eher Suizid als frisch geschiedene Frauen (Kposowa AJ, 2000).

Wie kann man betroffenen Male Ape Brains helfen oder deren Entwicklung verhindern?

Wir können unseren Kindern beibringen, dass der Wert eines Mannes nicht durch seine Finanzen («Beute»), Fauststärke («Verteidigung») und Frauen («Reproduktion») bestimmt wird. Ideale wie Ehrlichkeit oder Integrität sind hier bessere Massstäbe.

Ausserdem könnte man(n) schauen, dass er an die Frauenwelt angeschlossen bleibt – sei das durch die Partnerin, eine Freundin oder die Mutter. Wer weiss, vielleicht werden in zwanzig Jahren mehr erwachsene Männer und weniger Affen in Anzügen rumlaufen.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Meret Schmid Meret Schmid (24) studiert an der Uni Bern Medizin. Ihre Hobbys Bücher lesen, Sprachen lernen, Schwimmen, Skaten. Illustration: Yekta Evren

