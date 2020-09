SC Langenthal am Berner Cup – Der Maskenball ist eingeläutet Die Fans können sich freuen, im Stadion Schoren gibt es wieder Eishockey. In der Partie gegen den EHC Biel testete der SCL sein neues Schutzkonzept. Julian Perrenoud

Sitzen statt stehen. Wo einst der Streetside-Fansektor war, sind jetzt provisorische Sitzplätze eingebaut. Fotos: Marcel Bieri Blick ins weite Rund: Nur gerade 353 Zuschauer sahen sich den Berner Cup und damit den Auftakt in die neue Saison an. Die Stehplätze auf der anderen Seite des Eisfelds und unterhalb der Sitztribüne sind geschlossen, ebenso der Auswärtssektor unten links. Die Langenthaler zeigten sich engagiert, waren aber oft einen Schritt zu spät gegen die technisch versierten Seeländer. Foto: Urs Lindt/freshfocus 1 / 4

Was waren das für Emotionen im Viertelfinal der abgelaufenen Saison: Der SC Langenthal bezwang den Erzrivalen EHC Olten und qualifizierte sich überraschend für die Halbfinals. Doch dann erreichte die Covid-19-Welle die Schweiz, und die Fans mussten das letzte Meisterschaftsspiel am TV statt im Stadion verfolgen. Nach der Rückkehr der Mannschaft in Langenthal feierten etwa hundert von ihnen noch ihr Team in der Eishalle. Danach ging es schnell: Die Eishockeysaison wurde abgebrochen und in Schoren das Eis abgetaut.