125 Jahre Grandhotel in Matten – «Der Mantel hing nach dem Krieg immer noch hinter der Tür» Aus einer Pension entstand vor 125 Jahren das Grandhotel Mattenhof. Es durchlebte häufige Besitzerwechsel, und einst beschlagnahmte sogar das Militär sämtliche Schlüssel. Hans Heimann

Die erste Pension Mattenhof wurde 1869 erbaut und danach durch einen Neubau etwas nördlicher ersetzt. Foto: PD

Den Grundstein legte der Mattner Christian Roth mit seiner Pension im Chaletstil, die vor 150 Jahren, also 1873, erstmals im Grundbuch erwähnt ist. Aus welchem Grund dies erst vier Jahre nach dem Bau erfolgte, ist unklar. Nach Angaben des Grundbuchamts Oberland in Thun könnte es sein, dass man das damals noch nicht allzu genau nahm oder sich einfach etwas Zeit liess. Nach einer Weile gelangte der Betrieb an Margharita Wyder-Seiler, die damals bekannte Wirtin im Hotel Jungfrau auf der Wengernalp. Nach deren Tod begann die Ära ihrer Erben Gustav Cherno-Wyder und seiner Geschwister, bis am 2. Juni 1886 die Geltstagssteigerung über den Betrieb vollstreckt wurde.