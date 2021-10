GC-Stürmer Kaly Sène – Der Mann der Stunde sagt: «Für mich ist es schwierig, Freunde zu finden» Der Senegalese Kaly Sène ist bei GC der Stürmer, der Emotionen weckt wie lange keiner mehr. Und ein 20-Jähriger, der findet, seine Generation lebe gar nicht richtig. Marcel Rohner

Drei Spiele, vier Tore, zwei Assists: Kaly Sènes Start bei den Grasshoppers. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

Als er 15 ist, geht Kaly Sène mit seinen Freunden eine Wette ein. «Irgendwann spiele ich bei Juventus, ihr werdet schon sehen», sagt er ihnen. Die einen glauben daran, andere lachen ihn aus. Und Kaly Sène macht sich auf.

Heute ist er 20 und sitzt in Adiletten und Trainer an einem Tisch auf dem GC-Campus. Er hat zwischen Mittagessen und Training etwas Zeit, das reicht kaum, um über all seine Facetten zu plaudern. Es ist lange her, seit ein Stürmer dieses Vereins in der Super League Emotionen weckte wie er. Man muss da schon bis in die Saison 2015/16 zurückgehen, als der Israeli Munas Dabbur 19 Tore schoss. Sène steht jetzt bei vier Treffern und zwei Assists, dafür brauchte er drei Partien.