Porträt Albin Kurti – Der Mann, der in Kosovo immer auf Barrikaden ging Studentenführer, politischer Gefangener, streitbarer Politaktivist: Albin Kurti ist jetzt der einflussreichste Politiker in Kosovo. Enver Robelli

Er wollte nicht Anpasser sein, sondern Strassenkämpfer: Albin Kurti wird vermutlich neuer Premierminister Kosovos. Foto: Visar Kryeziu (Keystone)

Seine Gegner waren immer mächtig, seine Ziele schienen oft unerreichbar, seine Aktionen waren riskant bis abenteuerlich. Nun ist Albin Kurti zum mächtigsten Politiker Kosovos aufgestiegen und hat beste Chancen, Premierminister zu werden. Seine Partei Vetëvendosje (Selbstbestimmung) ist bei den Parlamentswahlen am Sonntag als klare Siegerin hervorgegangen. Kurti ist 45 Jahre alt, aber längst ein Politveteran. Den ersten grossen Auftritt auf der politischen Bühne Kosovos hatte er am 1. Oktober 1997. An jenem Tag marschierte Kurti in der kosovarischen Hauptstadt Pristina an der Spitze von mehreren Tausend Studenten, welche Zugang zu den Universitätsgebäuden forderten.