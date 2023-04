Geldstrafen in Deutschland – Der Mann, der Häftlinge freikauft Etwa 7000 Menschen landen jedes Jahr wegen Schwarzfahrens in deutschen Gefängnissen. Arne Semsrott findet das absurd – und hat die Initiative «Freiheitsfonds» lanciert. Ronen Steinke

Wo Arne Semsrott (35) auftaucht, öffnen sich Gefängnistore. «Ich will niemanden zu Dankbarkeit nötigen», sagt er über sein Tun. Foto: Jason Krüger (Wikimedia)

Losgegangen ist es mit einem dicken Bündel Banknoten, 10’000 Euro aus Spenden, frisch vom Bankschalter. Damit ging Arne Semsrott, Vollbart und Zopf, zu einer Justizvollzugsanstalt in Berlin. Er sagte «Guten Tag» und erklärte: Er wolle gern Häftlinge freikaufen, die wegen «Beförderungs­erschleichung», vulgo Schwarzfahren, einsässen. Er fügte hinzu: «So viele Häftlinge wie möglich, bitte.» Die Beamten schauten ihn erst verdutzt an. Dann baten sie ihn herein.