Wilfried Gnonto im Hoch – Nur in Latein geht es beim FCZ-Jungstar nicht vorwärts Wilfried Gnonto baut seine Karriere auf Geduld auf. Der 18-jährige Stürmer und Gymnasiast ist für jede Einsatzminute dankbar. Zuletzt hat er den Serienmeister abgeschossen. Marco Keller

Hat gut lachen: Dem gerade 18 gewordenen Wilfried Gnonto läuft es in seiner zweiten Saison als Profispieler beim FC Zürich sehr gut. Foto: Ela Çelik

Reaktionsschnell. Abgebrüht. Eiskalt. Es sind drei Begriffe, die das Siegtor des FC Zürich am vergangenen Sonntag gegen die Young Boys perfekt beschreiben. Es sind auch drei Begriffe, von denen bis anhin nur der Erste mit Wilfried Gnonto in Verbindung gebracht worden wäre. Noch zwei Tage vor dem Spiel hatte FCZ-Assistenztrainer Darius Scholtysik das Steigerungspotenzial des Offensivtalents so verortet: «Was ihm fehlt: dass er mal ein Tor erzielt und torgefährlicher wird.»

Kaum jemand hätte Gnonto vor jener Aktion zugetraut, dass er sich mit seinen 170 Zentimetern in die Luft schrauben und den Ball entschlossen ins Netz köpfen würde. Das Siegtor war der perfekte Abschluss eines denkwürdigen Monats November. Am 5. ist der Italo-Ivorer 18 geworden, «maggiorenne» ist er nun, wie sie in Italien sagen, erwachsen. Es werde sich nicht viel ändern, sagt er: «Vielleicht muss ich jetzt etwas mehr Verantwortung übernehmen und meinen Eltern etwas mehr helfen, sonst ändert aber nichts.»