Ein Waldspaziergang mit Bill McKibben – Der Mann, der die Klimakrise voraussah Als der US-Autor Bill McKibben 1989 erstmals über die Erderwärmung schrieb, war unsere Autorin noch nicht auf der Welt. Auf einer Wanderung verrät er ihr, warum er trotz allem die Hoffnung nicht verliert. Nina Kunz (Das Magazin)

400’000 Follower auf Twitter und eine Waldmücke, die nach ihm benannt ist: Naturmensch Bill McKibben in der Nähe seines Hauses in Ripton, Vermont. Foto: Macaulay Lerman

Diese Geschichte beginnt an einem grauen Novembertag auf einem Sofa. Es ist das Jahr 2021, und ich halte ein Buch in den Händen mit dem Titel «The End of Nature». Darin geht es um die Klimakrise. Der Autor Bill McKibben schreibt über Dürren, untergehende Inseln, Rückkopplungseffekte. Der Text liest sich hochaktuell, doch als ich zum Impressum blättere, sehe ich, dass er 1989 publiziert wurde. Vier Jahre vor meiner Geburt.