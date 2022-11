Milliardenpleite im Bitcoin-Handel – Der Mann, der der Kryptobörse FTX den Todesstoss versetzte Hinter dem Kollaps der grossen Kryptobörse steht auch die Rivalität zweier Milliardäre. Einer von ihnen ist Changpeng Zhao, Chef der Handelsplattform Binance. Jannis Brühl

Binance-Gründer Changpeng Zhao: Der Gewinner im Krypto-Zwist. Foto: Antonio Masiello (Getty Images)

Am Sonntag, 6. November, um 16.47 Uhr erledigte Changpeng Zhao seinen Rivalen. Der Chef der Kryptowährungsbörse Binance twitterte: «Wegen der jüngsten Enthüllungen haben wir entschieden, alle verbleibenden FTT in unseren Büchern zu liquidieren.» Was sich für Aussenstehende kryptisch las, riss ein mit 32 Milliarden Dollar bewertetes Unternehmen in den Abgrund: FTX, der fünftgrösste Kryptohandelsplatz der Welt, meldete fünf Tage später Insolvenz an.