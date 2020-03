Der Gewinner der Corona-Krise – Der Mann, der an den Folgen der Corona-Krise Milliarden verdient hat Bill Ackman sicherte sich mit bestimmten Papieren gegen einen Börsenabsturz ab – und der kam. Der Hedgefonds-Manager verdiente auf diese Weise 2,6 Milliarden Dollar. Jan Willmroth

«Es gab eben einen Weg, sich fast risikolos abzusichern», sagte Ackman in einem Interview. Foto: Brendan McDermid/Reuters

Das Virus suchte William Albert «Bill» Ackman im Schlaf heim. Ende Januar, so hat er es im amerikanischen Börsenfernsehen erzählt, habe er eine Art Albtraum gehabt und eine Ahnung davon bekommen, was den USA, was der Weltwirtschaft bevorsteht. Ackman, Hedgefondsmanager und Herr über Milliarden von Dollar, bereitete sich auf den Shutdown vor, den die USA und mit ihnen die Weltwirtschaft in diesen Tagen erleben. Er hob einen höheren Bargeldbetrag ab. Er organisierte Heimarbeit für seine etwa fünfzig Mitarbeiter, die sonst in Midtown-Manhattan die Geschäfte des Hedgefonds Pershing Square Capital steuern. Und: Er zweigte 27 Millionen Dollar ab, um seinen Fonds gegen die Katastrophe abzusichern.

Das hat sich gelohnt. 2,6 Milliarden Dollar hat Ackman mit dieser Absicherung gegen den Corona-Kurssturz verdient. Ein Gewinn von mehr als 9500 Prozent innerhalb weniger Wochen. Der gesamte Fonds machte im März ein Plus von bislang fast acht Prozent. Das ist schon in normalen Zeiten sehr bei einem so grossen Portfolio - in Zeiten eines historischen Börsencrashs ist es atemberaubend.

Ackman hatte spezielle Kreditderivate gekauft, um seinen Fonds gegen die Krise abzusichern. Das sind Wertpapiere, mit denen sich Investoren vor Zahlungsschwierigkeiten von Unternehmen schützen. In normalen Zeiten sind solche Papiere nicht besonders teuer. Sie steigen im Preis, je wahrscheinlicher Kreditausfälle werden. Ackmans riskante Wette war so angelegt, dass sie sich nur bei einer Krise der gesamten Wirtschaft wirklich lohnen konnte. Aber sie ging auf, denn genau das passiert ja gerade: Die Corona-Krise stürzt Unternehmen aus fast allen Branchen gleichzeitig in Not. Nur so lässt sich der extreme Wertzuwachs der Versicherungspapiere erklären, die Ackman gekauft hatte.

Ackman ist eine Ausnahme: Andere sprechen nicht über ihre Gewinne

«Es gab eben einen Weg, sich fast risikolos abzusichern», sagte Ackman in einem Interview mit dem US-Sender CNBC. «Wäre die Welt stabil geblieben, hätten wir etwa 25 Millionen Dollar in einem Monat verloren. Und wenn nicht, hätten diese Sicherungsgeschäfte unser gesamtes Portfolio geschützt.»

Ackman ist eine Ausnahme, weil er als einer der wenigen über seine Gewinne spricht. Während überall auf der Welt die Börsenkurse abstürzten, fast einen ganzen Monat lang, war allen am Kapitalmarkt klar: Irgendwo da draussen muss es einige geben, die gerade absurd viel Geld verdienen. Es sind Fälle dokumentiert von US-Senatoren, die ihre Aktien verkauften nach geheimen Briefings mit Vertretern der Regierung. Es gab die Nachricht, dass der britische Hedgefondsmanager Crispin Odey 115 Millionen Pfund mit dem Corona-Crash verdient hat. Im Vergleich zu Bill Ackmans Milliarden aber verblasst so ziemlich alles.

Dabei war es um den 53-Jährigen Investor eigentlich recht still geworden. Er hatte sich aus dem Rampenlicht der Kapitalmärkte zurückgezogen, zu viele Misserfolge und mehrere verlustreiche Jahre in Folge hatten seinen Ruf bei Geldgebern beschädigt. Für jemanden, der als sogenannter aktivistischer Investor öffentlichkeitswirksam Firmen angreift, um daraus Profit zu schlagen, ist das eine schwere Niederlage. Dann, in aller Stille, schaffte er im vergangenen Jahr sein Comeback, machte mehr als 58 Prozent Gewinn und seine Firma wieder zu einem der erfolgreichsten Hedgefonds der Welt.

Aber erst als die Gefahr durch das Virus in den USA immer grösser wurde, meldete er sich wieder zu Wort. Ackman schien zum Hobby-Epidemiologen geworden zu sein, wie so viele in diesen Tagen. «Mr. President», schrieb er am 18. März auf Twitter, «die einzige Antwort ist es, das Land für 30 Tage abzuschalten und die Grenzen zu schliessen.» Jeder Tag der Verzögerung koste bei einer exponentiellen Ausbreitung Tausende, bald Hunderttausende Leben, und zerstöre die Wirtschaft. Ackman jedenfalls hat mit den fatalen wirtschaftlichen Folgen des Virus bislang eine Menge Geld verdient. Und was er mit diesem Geld jetzt anstellt, das hat er auch schon verraten: Er hat sich mit Aktien eingedeckt.