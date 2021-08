Ausstellung in Niederbipp – Der Maler, der den Oberaargau zum Leuchten brachte Der Maler und Fotograf Albert Nyfeler ging nach seinem Tod beinahe in Vergessenheit. Ein Verein macht das Werk nun wieder einem breiten Publikum zugänglich. Aktuell in Niederbipp. Helen Lagger

Das Räberstöckli zeigt das Schaffen von Albert Nyfeler (1883–1969). Jonathan King, der Enkel von Albert Nyfeler, hängt dessen Bilder auf. Foto: Beat Mathys

Mal keck mit Schiebermütze an der Staffelei stehend, mal vor einer Bilderwand oder als gealterter Mann: Albert Nyfelers Selbstporträts zeugen von Selbstbewusstsein und reihen sich in eine lange Tradition von Künstlerporträts ein. Zeitlebens bekannt, geriet der in Lünisberg bei Ursenbach geborene Zeichner, Maler und Fotograf nach seinem Tod beinahe in Vergessenheit.

Der 2016 ins Leben gerufene Verein Alfred Nyfeler will dies ändern. Eine Ausstellung im Kulturverein Räberstöckli präsentiert nun mit der Ausstellung «Maler des Lichts» – nebst einigen Porträts in Öl – die Aquarelle sowie das fotografische Werk. Die thematisch arrangierte Schau umfasst vier Schwerpunkte: Figuren/Menschen, Lötschental, Oberaargau und Fotografien.