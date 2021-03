Einweihung auf dem Huttwilberg – Der Mahnfinger über dem Städtchen Die Wehrmännergedenkstätte auf dem Huttwilberg wurde saniert. Gefeiert wurde dies Corona-konform nur mit geladenen Gästen. Jürg Rettenmund

Präsident Thomas Anliker und Projektleiter André Schärer (2. und 3. von links) mit den Fähndrichen des Füs Bat 39 und des Ter Füs Bat 152 vor dem sanierten Soldatendenkmal auf dem Huttwilberg, Fotos: Brigitte Mathys

An einen Mahnfinger erinnere ihn das Soldatendenkmal, sagt Thomas Anliker, Präsident der Offiziersgesellschaft Huttwil, als er dieses einweihen kann. «Ein Mahnfinger, der uns immer wieder darauf hinweist, dass unsere Gesellschaft auch in Zukunft nur funktioniert, wenn jeder bereit ist, seinen Teil dazu beizutragen.» Das ist oben auf dem Huttwilberg, wo der schlichte Obelisk mit den Namen der im Zweiten Weltkrieg verstorbenen Wehrmänner aus der Region ins sanfte Licht eines Frühlingsabends getaucht ist.

Das Gedenken an die Verstorbenen beginnt in Huttwil jedoch bei der Kirche, auf die man vom Aussichtspunkt hinunterblickt, wie Thomas Anliker festhält. In Huttwil gibt es nämlich zwei Gedenkstätten: Eine für den Ersten Weltkrieg (1914-1918) unten und eine für den Zweiten (1939-1945) oben.