Nach über 30 Jahren – Der Mätteli-Beck in Affoltern muss schliessen Die Schaukäserei verlängert den Mietvertrag nicht mehr, die Bäckerei auf ihrem Areal muss schliessen. Das sorgt im Dorf für Kopfschütteln. Benjamin Lauener

Fertig Züpfe: Im Oktober ist der Mätteli-Beck passé. Foto: Nicole Philipp

Von aussen deutet nichts darauf hin. Auf einem Schild wirbt der Mätteli-Beck gross für die feine Züpfe – mit vieu Anke – auf einem anderen für Grosis Anke-Waffeln. Ein Aushang an der Eingangstür weist auf die Corona-Massnahmen hin, doch die wichtigste Neuigkeit fehlt: Der Mätteli-Beck schliesst in zwei Monaten. Auf der Website wird die Bäckerei gleich neben der Emmentaler Schaukäserei in Affoltern deutlicher: «Unser Herzblut – verblutet! Wir bekommen keinen Mietvertrag mehr!»

Vermieterin des Backwarenladens ist die Schaukäserei. Sie ist finanziell derzeit nicht auf Rosen gebettet. Im Moment fehle das Geld für die notwendige Sanierung der Bäckerei, wie Geschäftsführer Frank Jantschik gegenüber dem «Unter-Emmentaler» bestätigt. Derzeit würden die Abklärungen für eine Nachfolge laufen. Da allerdings geplant sei, die Backwaren künftig nicht mehr vor Ort zu produzieren, könnte auch eine günstigere Sanierung ausreichen. Im Idealfall, so Jantschik, fände die Schaukäserei einen Pächter, der sich an den Investitionen beteiligen würde.