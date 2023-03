Er spricht langsam und braucht dabei Worte, die man westlich von Winterthur nicht versteht. Er geht leicht gebückt. Er ist stets höflich und lächelt oft. Er schreibt im Jahr um die 15’000 Mails (wenn er an einem Tag keine Mails beantworten könne, werde er ganz kribbelig, hat er einmal gesagt). Und er hat der Landwirtschaft in seinen fast elf Jahren an der Spitze des Bauernverbands einen Millionenbetrag (eher Milliardenbetrag) zugeschanzt, der die Manager der Credit Suisse erröten lassen würde. (Ok, die vielleicht nicht. Alle anderen aber schon.)