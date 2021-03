Streit Degen gegen Burgener – Der Machtkampf eskaliert, der FCB ist blockiert Erst erklärt sich David Degen zum neuen Besitzer des FC Basel, dann dementiert der Club die Meldung umgehend. Es ist ein Tag, der den FCB noch lange beschäftigen dürfte. Tilman Pauls , Oliver Gut

David Degen und sein Berater Dani Büchi (links) betreten um kurz vor 16 Uhr die Geschäftsstelle des FC Basel. Foto: Nicole Pont (BaZ)

Der Tag der Abrechnung ist ein schöner, das kann man nicht anders sagen. An der Birs, gleich hinter dem Stadion, haben sich schon am frühen Nachmittag ein paar Menschen mit einem Grill am Wasser versammelt. Und auch sonst herrscht eine zufriedene Betriebsamkeit rund um den St.-Jakob-Park. Im ersten Moment deutet jedenfalls nichts darauf hin, dass diese Stunden in die Geschichte des FC Basel eingehen werden.

Doch dann tauchen vier Sicherheitskräfte auf, die dort an einem normalen Montag eigentlich nichts zu suchen haben. Und kurz darauf biegt jener Mann um die Ecke, der den Club bei einer auf 16 Uhr terminierten Sitzung der FC Basel Holding AG übernehmen will: David Degen. In seiner Hand trägt er eine dunkle Aktentasche, neben ihm läuft Dani Büchi, der bis im letzten Sommer noch CEO der Energy-Privatradios war. «Es gibt nichts zu sagen», erklärt Degen kurz angebunden, dann ist er im Inneren der Geschäftsstelle verschwunden.