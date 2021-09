Lyssacher Bähnler erzählt – Der Lokführer mit der roten Mütze Hans Schär war 40 Jahre lang Lokführer. Warum er den Beruf noch heute lernen würde und wieso er die Gemütlichkeit vermisst. Benjamin Lauener

Das Übergwändli und die rote Mütze hat er aufgehoben: Für Hans Schär ist Lokführer immer noch sein Traumjob. Foto: Beat Mathys

Sein Markenzeichen kam per Zufall zustande. «Ich kann nicht Auto fahren, also musste ich mit dem Fahrrad von Lyssach nach Burgdorf zur Arbeit», erklärt Hans Schär beim Gespräch an seinem Küchentisch. Frühmorgens sei es im Herbst und im Frühling – im Winter sowieso – teilweise so kalt gewesen, dass er seine rote Zipfelmütze angezogen habe. «Irgendwann begannen die Arbeitskollegen danach zu fragen, wenn ich die Mütze einmal nicht trug.» Also setzte der Lokführer die Kopfbedeckung öfter auf und machte sie zu seinem Markenzeichen.

2017 wurde der 65-Jährige pensioniert. Mit uns spricht Hans Schär über sein Berufsleben.