Remo Käser siegt – Der Lokalmatator glänzt zum Saisonauftakt Der Eidgenosse setzt sich in Kirchberg am Hallenschwinget durch – bereits zum vierten Mal nach 2016, 2017 und 2019. Jürg Sigel

Remo Käser bezwingt Dominik Roth im Schlussgang. Foto: Marcel Bieri

Ein Gestellter würde Dominik Roth vom Schwingclub Aarberg genügen, um sich in Kirchberg als Sieger ausrufen lassen zu können. Doch das lässt der unter Zugzwang stehende Remo Käser nicht zu. Der Lokalmatador setzt sich im Schlussgang durch. Nach sechs Minuten liegt Roth auf dem Rücken. Es ist Käsers vierter (Heim-)Sieg nach 2016, 2017 und 2019. Erst zum zweiten Mal nach 2018 am «Mittelländischen» stehen sich Roth und Käser in einem Wettkampf gegenüber.