Gasthof in Thörigen – Der Löwen befindet sich in einem schlechten Zustand Das Grundstück mit dem Restaurant wird versteigert. Die Schätzung fällt tief aus. Denn es wird von einer Totalsanierung des Gebäudes ausgegangen. Sebastian Weber

Seit dem Tod von Spitzenkoch Nik Gygax steht der Betrieb im Gasthof Löwen in Thörigen still. Foto: Marcel Bieri

Die Zukunft der Liegenschaft ist weiter ungewiss. Nach dem Tod von Spitzenkoch Nik Gygax im August letzten Jahres steht der Löwen in Thörigen leer. Die Hinterbliebenen haben das Erbe ausgeschlagen, im Herbst wurde der Konkurs eröffnet. Mittlerweile steht fest, dass das Grundstück an der Langenthalstrasse samt Gasthof öffentlich versteigert wird. Es wird also nicht freihändig verkauft.

Es gebe verschiedene Interessenten für das Grundstück, teilt Philip Schütz mit, Vorsteher des Betreibungs- und Konkursamtes Emmental-Oberaargau. «Erfahrungsgemäss lässt sich deshalb zugunsten der Gläubiger im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung ein besseres Ergebnis erzielen.» Weitere Angaben zu den Interessenten macht er nicht.