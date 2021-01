Berner Tierpark im Lockdown – «Der Lockdown ist nur den Termiten egal» Wenn Besucher nicht Alltag, sondern Attraktion sind: Ist ein Zoo geschlossen, ändern viele Tiere ihr Verhalten. Ein Augenschein im Berner Tierpark Dählhölzli. Simone Lippuner

Überraschung für Tierparkdirektor Bernd Schildger: Sogar die Fische suchen nun menschliche Aufmerksamkeit. Foto: Adrian Moser

Der Seehundekopf taucht geräuschlos aus dem dunklen Wasser auf. Die riesigen Augen glänzen, die Schnauzhaare zittern ein wenig. Das Tier schnauft laut aus, die Nasenlöcher weiten sich. Es ist ein langer und intensiver Blickkontakt, bevor klar wird: Jetzt ist der Kübel mit den toten Fischen leer. Das liebevolle Gesicht taucht langsam wieder ab, wird eins mit der Farbe des Wassers.

Was an dieser Begegnung im Tierpark Bern speziell ist? Die Intensität. Herrscht in einem Zoo Normalbetrieb, sind kaum Raum und Ruhe vorhanden, um ein Tier längere Zeit ohne Ablenkung beobachten zu können, mit ihm in Kontakt zu treten, gar seinen Atem zu hören. Da übertönen Kinder die Tierwelt, erklären Tierpfleger das Fütterungsprozedere, da herrschen Lärm und Hektik.