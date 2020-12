Junge Stadt und altes Land – Der links-grüne Vormarsch ist auch eine Altersfrage In den grossen Berner Städten wohnen viel mehr junge Erwachsene und weniger Senioren als im übrigen Kantonsgebiet. Das hilft dem rot-grünen Lager. Stefan von Bergen

Die Stadt Bern ist mehrheitlich jung. Hier wohnen überdurchschnittlich viele Erwachsene unter 40 Jahren und vergleichsweise wenige Senioren. Foto: Keystone

Die bürgerlichen Parteien im Kanton Bern nagen an ihrem Formtief. In den grossen Städten – Ende September in Biel und am letzten Wochenende in Bern – brachten sie bei den städtischen Wahlen kaum einen Fuss vor den andern. Wie bei einem Dominoeffekt kippten jüngst auch die Agglomerationsgemeinden Muri, Zollikofen oder Münchenbuchsee nach links. Mit den Stimmen der rot-grünen Hochburgen nahm der angeblich bürgerliche Kanton sogar die linke Konzernverantwortungsinitiative an.

Um ihre Niederlagen zu verstehen, sollten sich die Bürgerlichen vielleicht auch mit der Demografie beschäftigen. Denn die tektonische Linksverschiebung ist unter anderem eine Folge der Altersstruktur. Je jünger der Altersschnitt, desto eher tendieren die Bewohner einer Gemeinde zu einer links-grünen Politik.