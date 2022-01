200-jährige Liebeserklärung – Der Liebesbrief, der zwischen den Balken versteckt war Im Elternhaus von Finy Leibundgut kam ein Brief von 1821 zum Vorschein. Nun wurde er übersetzt – und gibt noch immer Rätsel auf. Johannes Reichen

Hans-Peter und Finy Leibundgut sind im Besitz eines 200 Jahre alten Liebesbriefs. Links Michel Wuillemin. Foto: Adrian Moser

Der Brief ist zwischen zwei Glasscheiben geklemmt. So liegt er auf dem Tisch in der Wohnung von Finy und Hans-Peter Leibundgut in Belp. Er ist ein besonderes Stück Papier. Durch Zufall ist es einst in den Besitz ihrer Familie gelangt, und seit zwanzig Jahren hütet sie diesen Schatz. «Aber eigentlich weiss ich nicht so recht, was ich damit anfangen soll», sagt sie.

Geschrieben hat den Brief ein Mann aus der Ostschweiz. Erhalten hat ihn «die Ehrsame Jungfrau Katherina Zengelerin». Was ausserdem bekannt ist: Geschrieben wurde er vor 200 Jahren im Februar. Als Datum ist der 12. «Hornung» des Jahres 1821 angegeben. Fest steht auch, dass der Verfasser schwer verliebt und ein Romantiker war. «Mein herzallerliebster Schatz», lautet der erste Satz.