Schloss wird zum Begegnungsort – Der letzte Schritt ist getan Der Regierungsrat hat die Widmungsurkunde an die Stiftung Schloss Aarwangen genehmigt. Zudem zahlt er fast 700’000 Franken an die Unterhaltskosten. Tobias Granwehr

Im historischen Gebäude aus dem 13. Jahrhundert sollen demnächst dringende Unterhaltsarbeiten gemacht werden. Foto: Beat Mathys

Die Freude ist gross bei Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP): Endlich kann das leer stehende Schloss Aarwangen wieder mit Leben gefüllt werden. «Das Schloss wird vom Sitz der Obrigkeit zu einem Begegnungsort im Oberaargau», sagt der Bau- und Verkehrsdirektor. Die Berner Regierung hat mit ihren jüngsten Beschlüssen ihren Segen dazu gegeben.

Der Kanton benötigt das Schloss seit über zehn Jahren nicht mehr als Verwaltungsgebäude. Zusammen mit dem Förderverein Schloss Aarwangen suchte er deshalb nach einer regional gut verankerten Lösung. Diese sei nun gefunden, heisst es in einer Medienmitteilung des Berner Regierungsrates. Er hat die Widmungsurkunde an die Stiftung Schloss Aarwangen und einen Beitrag an die dringendsten Investitions- und Unterhaltskosten genehmigt. Die Stiftung wurde Anfang November gegründet und ein Widmungsvertrag mit dem Kanton unterzeichnet.