SCL Tigers im Strichkampf – Der letzte Funken Hoffnung ist praktisch erloschen Nach der 0:1-Niederlage gegen Gottéron sind die Playoff-Chancen der SCL Tigers auf ein Minimum gesunken. So oder so sind die Emmentaler nun gefordert. Marco Oppliger

Offensiv harmlos: Auch gegen Gottéron fanden die SCL Tigers (vorne Jules Sturny) keinen Weg, um den Puck im gegnerischen Tor unterzubringen. Foto: Raphael Moser

Die alles entscheidende Antwort gibt Heinz Ehlers. Lange, sehr lange, liess sich der Tigers-Coach Zeit, ehe er nach der 0:1-Niederlage gegen Gottéron vor die Garderobentüre trat. Dann wird er gefragt, ob er noch an die Playoff-Teilnahme glaube. Und Ehlers sagt mit düsterer Miene: «Nein.» Der Däne ist nach der achten Niederlage in den letzten zehn Spielen bedient. Der Vollständigkeit halber gilt es zu erwähnen: Die SCL Tigers haben rein rechnerisch durchaus noch eine Chance auf das Playoff. Dafür aber müssten sie die drei verbleibenden Partien der Qualifikation gegen Lausanne, Zug und Biel gewinnen. Und in ihrer momentanen Verfassung würde das einer grossen Überraschung gleichkommen.

Wobei es zwei Dinge festzuhalten gilt: Bezüglich Einsatzbereitschaft und Wille kann den SCL Tigers wenig vorgeworfen werden. Ansonsten hätten sie am Dienstag in Genf nicht gewonnen. Und sie hätten gegen Davos und Gottéron nicht bis jeweils in die Schlussphase auf Punkte hoffen dürfen. Aber: Es hat sich viel Verunsicherung angesammelt – was sich gerade im Abschlussverhalten zeigt. In den letzten zehn Partien erzielten die SCL Tigers im Schnitt 1,4 Tore – mit einer solchen Ausbeute kann man nicht gewinnen.

Ausgerechnet Ciaccio

Und wenn es nicht läuft, kommt meistens noch Pech dazu. Noch vor dem ersten Puckeinwurf musste Sportchef Marco Bayer am Samstag «bad news» verkünden: Ausgerechnet in dieser «Alles-oder-nichts»-Partie fehlte den Langnauern Torhüter Ivars Punnenovs. Der grosse Rückhalt war am Freitag in Davos mit Teamkollege Yannick Blaser zusammengeprallt. Punnenovs konnte zwar das Spiel beenden, doch fällt er vorerst mit Verdacht auf Hirnerschütterung aus. Sollte sich sein Zustand bis Anfang Woche nicht bessern, müsste Punnenovs das auf Hirnerschütterungen spezialisierte Zentrum in Zürich aufsuchen.

Also stand gegen Gottéron Damiano Ciaccio im Tor. Ausgerechnet Ciaccio! Er, der den Club trotz weiterlaufendem Vertrag Ende Saison Richtung Ambri verlassen wird, weil er im Emmental keine Perspektive mehr für sich sieht. Letzte Saison noch hatte der Romand grossen Anteil an der Playoff-Teilnahme der SCL Tigers – mittlerweile ist er die klare Nummer 2 hinter Punnenovs. Auch, weil die Statistik nicht für ihn spricht: Neun Meisterschaftspartien haben die Langnauer nun mit Ciaccio absolviert, neunmal haben sie verloren. Wobei der Goalie nicht immer das Problem war, am Samstag etwa spielte er sehr gut.

Der Goalie im Pech: Damiano Ciaccio ersetzte den verletzten Ivars Punnenovs. Er machte seine Sache sehr gut – trotzdem konnte er seine Negativbilanz nicht aufpolieren. Sie lautet: neun Spiele, neun Niederlagen. Foto: Raphael Moser

Doch er musste mitansehen, wie seine Teamkollegen vorne einfach nichts zustande brachten. Sie begannen ohne den überzähligen Chris DiDomenico wohl forsch, und sie steckten nicht auf, als Gottéron entgegen dem Spielverlauf und mit einem abgelenkten Schuss von Topskorer Ryan Gunderson in Führung ging. Nur waren ihre Abschlüsse selten gefährlich – und zweimal bekundeten sie mit Pfostenschüssen überdies Pech. «Es ist schwierig, das, was in diesem Spiel geschehen ist, in Worte zu fassen», meint Yannick Blaser. Dann versucht er es doch: «Wir haben als Team Charakter gezeigt, füreinander gekämpft, waren defensiv sehr solid. Aber wir treffen das Tor nicht, und das ist schon die ganze Saison unser Problem.» Auch Trainer Ehlers streicht die gute Mannschaftsleistung hervor, «weshalb diese Niederlage schmerzt, weil heute die Tore das Einzige waren, was gefehlt hat».

Ein Spiel hat alles auf den Kopf gestellt

Und so steht Gottéron nach dem sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen so gut wie im Playoff. Derweil Langnau mit grosser Wahrscheinlichkeit den Gang in die Platzierungsrunde wird antreten müssen. Wer die Formkurven der beiden Teams in den letzten Wochen vergleicht, kommt nicht darum herum, auf ihr vorletztes Rencontre zurückzublicken. Am 5. Januar führten die SCL Tigers in Freiburg 2:0, 3:1 und 4:2 – doch Gottéron gewann die Partie 5:4 nach Verlängerung. Hätten die zu diesem Zeitpunkt auf Platz 7 klassierten Langnauer gewonnen, wären sie zehn Punkte vor den Freiburgern (10.) gelegen. Mit einer Portion Bosheit könnte man durchaus festhalten: Mit dem nonchalanten Auftritt haben die SCL Tigers damals Gottéron Leben eingehaucht.

Wesentlich verändert hat sich die Ausgangslage für Langnau jedoch nicht. Es muss in der letzten Qualifikationswoche so oder so Punkte holen. Denn die Lage ist auch unter dem Strich delikat. Weil der Vorsprung auf Ambri (11.) und Schlusslicht Rapperswil-Jona lediglich zwei respektive sieben Zähler beträgt, der Kampf um den vorzeitigen Ligaerhalt damit gross wird. Die SCL Tigers jedenfalls täten gut daran, in den nächsten Tagen noch ein wenig Selbstvertrauen zu tanken.