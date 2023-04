1:1 im Derby gegen den FC Biel – Der Leiter der Geschäfts­stelle rettet den FC Breiten­rain Im Berner Promotion-League-Duell gleicht Andri Rüegsegger für die Heimmannschaft kurz vor Schluss aus. «Breitsch» bleibt ein Aufstiegskandidat. Adrian Horn

Andri Rüegsegger ist Vorstandsmitglied – und ein torgefährlicher Joker. Foto: Andreas Blatter (Archiv)

Es ist ein ausgesprochen sehenswerter Treffer, mit dem Andri Rüegsegger das Berner Derby ausgleicht. Ein langer Ball aus der FC-Breitenrain-Defensive wird von den Bielern ungenügend geklärt, Rüegsegger hat richtig spekuliert und hebt das Spielgerät in der 87. Minute gekonnt über Keeper Raphael Radtke hinweg ins Tor.

Der 30-Jährige, lange Zeit primär ein eher defensiver Mittelfeldspieler, wird immer öfter in der Offensive eingesetzt – so auch am Donnerstagabend, als er in der 84. Minute und beim Stand von 0:1 aus Sicht der Gastgeber eingewechselt wird. Akzente setzt er beim Quartierclub auch abseits des Platzes: Er leitet die Geschäftsstelle und ist Teil des Vorstands.

Della Casa folgt auf Lengen

Es bleibt beim 1:1, wobei es sich für die Hausherren um eine Enttäuschung handelt. Als klarer Favorit gingen sie ins Spiel gegen die bloss auf Rang 16 klassierten Seeländer. Die Stadtberner befinden sich ihrerseits weiterhin in der Spitzengruppe (4.). Ein Aufstieg erscheint unverändert realistisch – auch weil die Konkurrenz genauso regelmässig Punkte lässt. Mehr wissen wird man diesbezüglich Anfang Mai, wenn die Swiss Football League bekannt gibt, wer eine Challenge-League-Lizenz kriegen wird.

Klar ist im Hinblick auf die kommende Saison bereits, von wem «Breitsch» gecoacht werden wird: Edvaldo Della Casa folgt im Sommer auf Martin Lengen.

