Präsidiumswahlen in Lyss – Der Lehrer, der Polizist und der Politiker Drei Männer haben dasselbe Ziel: Stefan Bütikofer (SP), Patrick Häni (SVP) und Stefan Nobs (FDP) wollen Gemeindepräsident von Lyss werden. Simone Lippuner

Am 26. September geht Lyss an die Urne. Die Gemeinde wählt ihre Regierung und das Parlament neu. Um das Amt des zurücktretenden Gemeindepräsidenten Andreas Hegg (FDP) buhlen alle drei grossen Parteien: FDP, SVP und SP schicken Männer ins Rennen, die vieles gemeinsam haben und doch sehr unterschiedlich sind.

Patrick Häni (SVP), Stefan Bütikofer (SP) und Stefan Nobs (FDP) stehen alle mitten im Leben, mitten in ihren Vierzigern, mitten im Wahlkampf. Die drei Kandidaten mussten sich als Treffpunkt für das Fotoshooting einen Ort in Lyss aussuchen, an dem in ihren Augen Handlungsbedarf besteht. Ihre Vision ist dieselbe: Lyss braucht mehr Leben.