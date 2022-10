Import läuft nun über den Jura – Der legendäre Blitz ist weg: Opel hat das Seeland verlassen Vor fast fünfzig Jahren das Montagewerk in Biel, jetzt das Importlager in Studen: Opel bricht definitiv mit seiner Seeländer Tradition. Stephan Künzi

Opel ist Geschichte: Am markanten Kamin über dem Logistikzentrum in Studen sind vom Logo mit Blitz und Ring nur noch Spuren übrig. Foto: Beat Mathys

Noch im Sommer letzten Jahres liess sich die Emil-Frey-Gruppe nicht in die Karten blicken. Auf die Frage, ob sie als neue Opel-Importeurin dem angestammten Opel-Lager in Studen die Treue halten werde, liess Sprecher Peter Hug nur verlauten: In dieser Frage seien «die Weichen noch nicht alle präzise gestellt».