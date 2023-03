Experte zur Ungleichheitsdebatte – «Der Lebensstandard der Mehrheit sinkt» Wirtschaftswissenschaftler Guy Standing stellt in der Bevölkerung eine zunehmende Verarmung fest, verbunden auch mit psychischen Problemen. Er hofft auf den Volkszorn. Alexandra Kedves

In einem Caritas-Markt – diese Läden verzeichneten 2022 in der Schweiz einen traurigen Umsatzrekord. Foto: Conradin Frei (Keystone)

Eben hat US-Senator Bernie Sanders das Buch veröffentlicht «Es ist ok, über den Kapitalismus wütend zu sein». Wirtschaftswissenschaftler Guy Standing haut in unserem Gespräch die gleiche Kerbe. Seit Jahrzehnten erforscht er die Prekarisierung in der Bevölkerung und hat ihre Verschlimmerung vorausgesagt. In seiner Wahlheimat Genf verfügen die reichsten 10 Prozent vor Steuern über 43 Prozent des Gesamteinkommens.